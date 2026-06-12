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Световно Първенство 2026: Канада - Босна и Херцеговина
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  3. Преслав Георгиев остана пети в полуфинала на 500 метра кану на Европейското първенство

Преслав Георгиев остана пети в полуфинала на 500 метра кану на Европейското първенство

  • 12 юни 2026 | 21:00
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Преслав Георгиев остана пети в полуфинала на 500 метра кану на Европейското първенство

Българският кануист Преслав Георгиев остана пети в полуфинала на 500 метра и не се класира за финала в дисциплината на Европейското първенство по кану-каяк, което се провежда в Монтемар, Португалия. Той даде време 2:06.997 минути, но остана на повече от три секунди зад победителя Алексей Коровашков от Русия. Втори е сънародникът му Александър Зубок, а трети е италианецът Николае Крачун, като те се класираха за финала утре.

Българската двойка на каяк Преслав Симеонов и Мирослав Кирчев завършиха на последно девето място в полуфиналите на дистанцията от 500 метра. Българите дадоха време 1:35.813 минута, като бяха изпреварени от другите осем двойки в серията.

Победители в полуфинала станаха двойката от Чехия Якуб Спикар и Даниел Хавел. След тях останаха Олех Кухарюк и Олександър Харцев от Украйна, а трети завърши двойката от Дания - Симон Хайн и Мортен Граверсен.

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