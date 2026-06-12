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НА ЖИВО: Руснаци водят на Monte с Алекс "Rainwaker" Петров на Мейджъра в Кьолн

  • 12 юни 2026 | 14:28
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НА ЖИВО: Руснаци водят на Monte с Алекс "Rainwaker" Петров на Мейджъра в Кьолн

Отборът на Monte, част от който е българинът Алекс "Rainwaker" Петров, играе при резултат 0:1 (7-13) срещу руския PARIVISION, част от който е големият играч Джами "Jame" Али. Срещата е част от ден № 2 от третия заключителен етап на най-големия турнир в Counter-Strike - Мейджъра в Кьолн.

Двата отбора имат по една загуба в Swiss фазата, след като вчера турският Aurora надигра Петров и Monte, докато южноамериканският 9z се оказа по-силен от съперника - PARIVISION.

Двубоят започна на Mirage, а Rainwaker и компания стартираха в ролята на T-Side. Двата отбора си размениха рундове в началото, като за 2-2 Петров блесна с много впечатляващо отиграна "1 в 2" ситуация, елиминирайки двама с M4A4 и Desert Eagle.

Това бе и последният спечелен рунд за Monte до почивката, когато двата отбора се оттеглиха при 10-2. Второто полувреме започна силно за Петров и компания, но не след дълго руснаците си върнаха контрола и затвориха картата при 13-7.

Карта № 2 е Ancient. PARIVISION спечели първия рунд, но Monte съумя да изравни и последствие обърне хода на двубоя в своя полза. Така до края на полувремето, което приключи при 8-4 в полза на българина и тима му.

Снимка: HLTV

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