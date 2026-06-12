Ясен е стартът на Септември (Симитли), Симеон Димитров ще се включи още в първото занимание

Септември (Симитли) започва своята предсезонна подготовка в сряда, 1-ви юли. Тогава играчите на „белите“ ще излязат на първо занимание преди старта на сезон 2026/27 в Югозападната Трета лига. Всички футболисти, които бяха част от тима през миналата кампания, са дали уверение на ръководството, че остават при септемврийци. Единствената разлика е Юлиян Попев, който прекрати своята кариера.

В клуба се работи по привличането на нови футболисти, които да засилят конкуренцията и да вдигнат нивото на отбора. Добрата новина е, че в тренировките още от началото ще се включи Симеон Димитров, който пропусна голяма част от предходния сезон поради тежка контузия.

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