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  3. Ясен е стартът на Септември (Симитли), Симеон Димитров ще се включи още в първото занимание

Ясен е стартът на Септември (Симитли), Симеон Димитров ще се включи още в първото занимание

  • 12 юни 2026 | 11:33
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Ясен е стартът на Септември (Симитли), Симеон Димитров ще се включи още в първото занимание

Септември (Симитли) започва своята предсезонна подготовка в сряда, 1-ви юли. Тогава играчите на „белите“ ще излязат на първо занимание преди старта на сезон 2026/27 в Югозападната Трета лига. Всички футболисти, които бяха част от тима през миналата кампания, са дали уверение на ръководството, че остават при септемврийци. Единствената разлика е Юлиян Попев, който прекрати своята кариера.

В клуба се работи по привличането на нови футболисти, които да засилят конкуренцията и да вдигнат нивото на отбора. Добрата новина е, че в тренировките още от началото ще се включи Симеон Димитров, който пропусна голяма част от предходния сезон поради тежка контузия.

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