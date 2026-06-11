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  3. НА ЖИВО: Алекс "Rainwaker" Петров и Monte трябва да догонват турски гранд в битка от фаза № 3 на Мейджъра в Кьолн

НА ЖИВО: Алекс "Rainwaker" Петров и Monte трябва да догонват турски гранд в битка от фаза № 3 на Мейджъра в Кьолн

  • 11 юни 2026 | 19:49
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НА ЖИВО: Алекс "Rainwaker" Петров и Monte трябва да догонват турски гранд в битка от фаза № 3 на Мейджъра в Кьолн

Българинът Алекс "Rainwaker" Петров и отборът на Monte играят срещу турския гранд Aurora при резултат 0:1 (10-13) в мач от третата фаза на Мейджъра в Кьолн. Това е първият двубой от Swiss етапа, който събира най-добрите 16 тима в света и ще отведе най-добрите до плейофите на турнира.

Трите карти, които тимовете избраха, бяха Nuke, Anubis и Dust 2. Петров и съотборниците му започнаха в по-неблагоприятно положение на T в първата карта. Закономерно, предвид аванса на CT страната на Nuke - играчите, водени от Исмаилчан "XANTARES" Дьорткардеш, поведоха в началото. До края на полувремето обаче от Monte показаха отпор и съумяха да си върнат няколко рунда до 8-4 на полувремето.

Стихията на играчите на Monte продължи след почивката, водени най-вече от българина. Така те изравниха при 8:8 след "еко" рунд на турските си съперници, като на този етап Петров водеше своите с 15 елиминации. От Monte впоследствие поведоха за кратко, преди Aurora да обърне резултата за финалното 13-10 в края на карта №1. XANTARES и Али "Wicadia" Хайдар Ялджън бяха на върха с 19 и 20 елиминации след мапа, а Rainwaker също записа 19.

Карта № 2 е Anubis. След спечелен първи рунд и финансов аванс Aurora тръгна по-добре от Monte на Петров и поведе в началото. Към средата на първата част afro и AZUWU се активизираха и вкараха украинската организация в срещата. Rainwaker също започна с добрите отигравания и двата отбора се оттеглиха при 6-6.

Снимка: HLTV

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