ФК Созопол започва на 6 юли

Треньорският щаб на едноименния тим на Созопол, воден от Петър Кюмюрджиев свиква отбора на 6 юли в 15:00 часа. Тогава започва подготовката на тима за предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига. В хода на процеса ще се изиграят и приятелски срещи. Четири вече са договорени. Очаква се потвърждение от съперник за още един спаринг.
Програмата за контролите:
11 юли: Созопол – Розова долина (Казанлък)
15 юли: Созопол – Българово (Българово)
25 юли: Созопол – Нефтохимик (Бургас)
1 август: Созопол – очаква се потвърждение от съперник