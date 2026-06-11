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ФК Созопол започва на 6 юли

  • 11 юни 2026 | 15:12
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ФК Созопол започва на 6 юли

Треньорският щаб на едноименния тим на Созопол, воден от Петър Кюмюрджиев свиква отбора на 6 юли в 15:00 часа. Тогава започва подготовката на тима за предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига. В хода на процеса ще се изиграят и приятелски срещи. Четири вече са договорени. Очаква се потвърждение от съперник за още един спаринг.

Програмата за контролите:

11 юли: СозополРозова долина (Казанлък)

15 юли: Созопол – Българово (Българово)

18 юли: СозополЯмбол

25 юли: СозополНефтохимик (Бургас)

1 август: Созопол – очаква се потвърждение от съперник

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