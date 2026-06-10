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  2. Метц
  3. Робер Пирес стана посланик на Метц

Робер Пирес стана посланик на Метц

  • 10 юни 2026 | 17:47
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Робер Пирес стана посланик на Метц

Бившият френски национал Робер Пирес стана посланик на бившия си клуб Метц, пише вестник "Екип". Наскоро бе обявено и от бившия президент на Мец Карло Молинари, че 52-годишният Пирес, който е световен шампион с Франция от 1998, ще направи юбилей на 6 октомври тази година на стадион "Сен Симфориен".

Синът на Робер Пирес - 19-годишният Тео, в момента е в академията на Метц. "Робер Пирес ще се срещне с младите от академията, за да ам предаде своя опит и ценностите, които белязаха кариерата му - работа, смиреност, дисциплина и надхвърляне на възможностите си", пишат от клуба. 

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