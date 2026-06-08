Жоао Алмейда призна, че не е готов да участва в Обиколката на Франция

Португалският колоездач Жоао Алмейда заяви, че не е готов за участие в Обиколката на Франция тази година.

27-годишният състезател от отбора на Обединените арабски емирства се завърна в Критериум дю Дофине, след като дълго време се възстановява от заболяване. Още в първия етап обаче той изостана чувствително от претендентите за генерално класиране, финиширайки на над 24 минути изоставане от победителя Алекс Боден.

Планът на ОАЕ беше Алмейда да кара в Обиколката на Италия, но заради вирусно заболяване той не успя да тренира цели девет седмици. Сега неговата цел е участие в Обиколката на Испания в края на лятото.

"Нямам конкретни очаквания за това състезание. Просто искам да видя как се чувствам. Сезонът за мен върви нагоре-надолу. Тренирам, но не всичко се получава. Бях спрял, но преди три-четири седмици пак поднових тренировки и ето ме тук. Сега съм по-добре и това е най-важното", заяви Алмейда.

"Крайната ми цел е да мога да се представя добре в Обиколката на Испания. Надявам се, че в следващия месец-два ще повиша и нивото си в тренировките", допълни той.

Обиколката на Франция започва на 4 юли, докато стартът на Обиколката на Испания е на 22 август.

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