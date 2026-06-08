Стефан Стаменов спечели сребро на Presidents Cup Europe по таекуондо

България завърши с медал участието си на престижния турнир Presidents Cup Europe 2026 по таекуондо в Нюрнберг (Германия) и спечели още една квота за Европейското първенство до 21 години, което ще се проведе през ноември в Румъния.

Отличието бе извоювано от състезателя на националния отбор и клуб „Сунг-Ри“ – Ботевград Стефан Стаменов, който спечели сребърен медал в категория 74 килограма.

Българският национал започна убедително участието си, като преодоля германеца Ефе Билгин с категоричното 2:0 рунда. Със същия резултат и точкова разлика Стаменов победи и представителя на Нидерландия Сджорд Ван Дер Меер, с което си осигури място на полуфиналите.

Там българинът се изправи срещу един от най-силните състезатели в категорията – европейския шампион по таекуондо от Мюнхен Стефан Таков, който преди дни спечели и бронзов медал на Grand Prix в Рим. Двубоят предложи изключителна драма. Стаменов спечели първия рунд, отстъпи във втория, а в решителната трета част изоставаше с пет точки секунди преди края. Въпреки това националът ни направи впечатляващ обрат и стигна до победа с 13:12, детронирайки европейския шампион и класирайки се за финала.

В битката за титлата Стефан Стаменов се изправи срещу представителя на Китай Ликсинджун Диао. Финалната среща също премина през три рунда, а българинът бе съвсем близо до златния медал, но в крайна сметка отстъпи в решителната част и заслужено се окичи със среброто.

С отличното си представяне Стефан Стаменов донесе на България още една квота за Европейското първенство до 21 години през ноември в Румъния по таекуондо.

Общо българските състезатели завоюваха 9 медала от турнира.

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