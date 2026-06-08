Стилиян Орлинов с личен рекорд за титлата в скока на дължина, второ злато за Васил Антонов

Стилиян Орлинов (Михаил Желев-Сливен) спечели националната титла в скока на дължина при юношите под 18 години на стадиона на НСА в София вчера с личен рекорд от 7.48 метра. Възпитаникът на Атанас Иванов записа този резултат в своя последен опит, след като преди това имаше успешни опити на 7.07 м и 7.22 м.

След като в първия ден на шампионата Васил Антонов (Радуканови-Видин) постигна национален рекорд на 400 м от 47.34 сек, във втория ден възпитаникът на Мирослав Радуканов спечели титлата и на 200 м с личен рекорд от 21.42 сек (+2.0 м/сек). Втори завърши Стилян Панев (Бургас 98) също с личен рекорд от 22.14 сек, а трети се нареди Николай Златев (КЛАСА) също с лично постижение от 22.24 сек.

Шампионите от Ден 2 на Националния шампионат за юноши и девойки под 18 години:

200 м – Васил Антонов (Радуканови – Видин) – 21.42 сек; Росина Колева (Супер Спорт – Варна) – 25.30 сек

800 м – Олександър Искрук (Тракия – Пловдив) – 1:57.56 мин; Жаклин Желева (Михаил Желев – Сливен) – 2:15.97 мин

3000 м – Ангел Дарандашев (Атлетик 90 – Луковит) - 9:01.46 мин; Зара Илиева (Берое – Стара Загора) – 9:55.69 мин

Скок височина – Теодора Симеонова (Спартак – Плевен) – 166 см; Манол Гешев (Спартак-Плевен) - 186 м

Скок дължина – Стилиян Орлинов (Михаил Желев – Сливен) – 7.48 м; Виктория Ангелова (Приорити) – 5.95 м

Копие – Михаил Русинов (Ивайло 93-В.Търново) – 60.97 м; Мария Илиева (Ивайло 93-В.Търново) – 46.97 м

Гюле – Димитър Стефанов (Михаил Желев – Сливен) – 16.86 м; Стефани Димитрова (Виктория - Варна) - 13.13 м

4х400 м, Юноши – Ивайло Младенов – Враца (К. Боянов, Г. Пенков, А. Иванов, В. Иванов) – 3:33.22 мин

4х400 м, Девойки – Супер Спорт – Варна (И. Иванова, Р. Радева, И. Златева, Е. Монова) – 4:01.33 мин

Снимка: БФЛА

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