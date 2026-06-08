Виктория Томова падна със седем места в ранглистата на WTA

Първата ракета на България Виктория Томова отстъпи със седем места в световната ранглиста на Женската тенис асоциация (WTA). От днес 31-годишната софиянка е под №167 с актив от 459 точки. Миналата седмица Томова започна със загуба сезона на трева. Тя претърпя тежко поражение от Греет Минен (Белгия) с 1:6, 1:6 в първия кръг на квалификациите на турнира от сериите WТА 250 в Хертогенбош (Нидерландия) с награден фонд 283 347 долара.

19-годишната Елизара Янева загуби една позиция и е №225 с 325 точки.

Изабелла Шиникова отбеляза минимален прогрес и тази седмица е 392-ра със 160 точки.

С три места се изкачи Росица Денчева, която вече е 428-а с актив от 136 точки.

В Топ 3 промени няма, като лидер е Арина Сабаленка с 9 090 точки, следвана от Елена Рибакина с 8 143 и полякинята Ига Швьонтек с 6 733 точки. Джесика Пегула се изкачи с едно място до №4, а Аманда Анисимова също напредна с една позиция до №5. Шампионката от "Ролан Гарос“ Мира Андреева прогресира с две места до шестото. Коко Гоф загуби три позиции и падна до седмата, а Елина Свитолина направи крачка назад и е осма. Топ 10 допълват Виктория Мбоко и Каролина Мухова.

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