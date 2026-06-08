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  3. Шамил Мамедов със сребро, България завърши с 6 медала в Монголия

Шамил Мамедов със сребро, България завърши с 6 медала в Монголия

  • 8 юни 2026 | 09:42
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Шамил Мамедов със сребро, България завърши с 6 медала в Монголия

Шамил Мамедов взе сребро на рейтингия турнир в Монголия.

На финала националът отстъпи пред иранеца Рахман Амузадхалил, №1 в света и втори на олимпийските игри, с 10:17.

Мамедов поведе с 8:1, но във втората част съперникът му успя да стопи изоставането и да спечели срещата в категория до 65 кг на свободната борба.

България завърши с 6 медала, спечелени от 6-имата ни участници.

Титли на Стоян Кубатов (77) и Дейвид Димитров (82) при класиците, сребро на Айк Мнацаканян (82) също при класиците, както и на Биляна Дудова (62), Магомед Рамазанов (86) и Шамил Мамедов (65) в свободната борба.

Тимът бе воден от треньорите Йордан Денев в свободния стил и от Юлиян Георгиев на класическия.

Наш съдия на турнира бе Димитър Чифудов.

В надпреварата стартираха борци от 23 държави, сред тях Русия, САЩ, Индия, Иран, Южна Корея, Северна Корея, Турция, Китай, Казахстан, Киргизстан, Япония, Полша, както и домакините от Монголия

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