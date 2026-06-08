Отстъпление на Григор, голям скок на Донски и рекордно класиране на Василев

Григор Димитров падна с още две места в световната ранглиста на АТР. В обновената днес класация най-успешният български тенисист за всички времена е под №172 с актив от 345 точки.

Тази седмица 35-годишният хасковлия пристига у нас за демонстративния мач срещу Стефанос Циципас на 12 юни в зала “Арена София”.

Втората ракета на България Димитър Кузманов отстъпи 19 позиции до 357-ата със 142 пункта на сметката му.

Пьотр Нестеров се изкачи с осем места до №397 със 121 точки.

Скок със 149 места направи Александър Донски, който миналата седмица за пръв път в кариерата си игра финал на турнир от сериите “Чаланджър” на АТР. Той отстъпи в битката за титлата в Сентурион (РЮА) пред номер 6 в схемата Филип Хенинг с 2:6, 6:3, 6:7(6), но доброто му представяне го изкачи на 538-ма позиция с актив от 77 точки.

Още по-голям прогрес отбеляза Александър Василев. Финалистът на US Open при юношите прескочи цели 205 места в класацията и вече е 651-ви с 54 точки. Миналата седмица младата звезда на българския тенис спечели дебютната си титла на сингъл в турнир за мъже. 19-годишният национал на България победи на финала в Куршумлийска баня Денис Клок (Русия) 6:2, 4:6, 6:2. Това позволи на Александър Василев да дебютира в топ 700 на световната ранглиста и да запише рекордно класиране в кариерата си.

Два места по-надолу е шампионът от “Уимбълдън” и US Open при юношите Иван Иванов, който се изкачи с 16 места до №653 с актив от 54 точки..

Начело в световната ранглиста продължава да е Яник Синер с 13 500 точки, следван от Карлос Алкарас с 9960 и шампионът от “Ролан Гарос” Александер Зверев със 7305 точки. Феликс Оже-Алиасим се изкачи с две места до рекордната за него четвърта позиция, Алекс де Минор направи крачка напред до шестата, а Новак Джокович падна с три места до №7. Финалистът в Париж Флавио Коболи се изкачи с четири позиции и дебютира в топ 10.

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