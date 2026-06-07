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Женският тим на България зае 11-то място на 13 км изкачване и спускане на Европейското по планинско бягане

  • 7 юни 2026 | 17:12
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Женският тим на България зае 11-то място на 13 км изкачване и спускане на Европейското по планинско бягане

Женският тим на България зае 11-то място в отборното класиране на 13 километра изкачване и спускане в последния ден на Европейското първенство по планинско бягане в Камник (Словения).

Индивидуално Маринела Нинева е 30-а с време 1:21:06 час,  Билсерин Сюлейман - 43-а с 1:27:09, Силвия Георгиева - 53-а с 1:31:16, а Аника Атанасова - 57-а с 1:36:03 час. Отборно българките събраха 126 точки, което им отрежда 11-а позиция.

При девойките до 20 години на 6 км изкачване и спускане 49-о място зае Симона Гочева с 36:33 минута, а 51-о Йоана Йорданова с 36:49.

При юношите в същата дисциплина 32-и е Стилиан Александров с 27:50 минути, 55-и Александър Педев с 29:56, 58-и Виктор Петков с 30:26 и 61-и Атила Расим с 31:07 минути. Отборно те се класираха на 13-о място с 145 точки актив.

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