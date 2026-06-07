Оуен Анса с нов национален рекорд на Германия от 9.98 секунди

Германският спринтьор Оуен Анса подобри собствения си национален рекорд в бягането на 100 метра, постигайки време от 9.98 секунди за победата на турнира Sparkassen Open в Регенсбург в събота.

Анса, който е първият германец, слязъл под границата от 10 секунди при позволен вятър, свали 0.01 секунди от предишното си върхово постижение. Времето му е и най-доброто в Европа за сезона, като измества от върха двукратния европейски шампион Марсел Джейкъбс (9.99).

“Тренираме за такива времена и състезания. Фактът, че го постигнах едва във второто си бягане за сезона, е голяма изненада. Наистина съм щастлив, че времето вече е факт“, заяви Анса пред Leichtathletik.de.

При жените, след като записа 11.09 секунди в сериите, португалката Татяна Пинто спечели финала на 100 метра с 11.17. Втора завърши 19-годишната Филина Шварц с време 11.30.

Националният отбор на Австрия за жени също постави рекорд, сваляйки повече от половин секунда от най-доброто си постижение в щафетата 4х100 метра с време 43.11. В състава беше и Изабел Пош, която в четвъртък постави национален рекорд на Австрия на 100 метра с 11.10 в Санкт Пьолтен.

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Снимки: Imago