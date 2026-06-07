Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Оуен Анса с нов национален рекорд на Германия от 9.98 секунди

Оуен Анса с нов национален рекорд на Германия от 9.98 секунди

  • 7 юни 2026 | 17:01
  • 416
  • 0
Оуен Анса с нов национален рекорд на Германия от 9.98 секунди

Германският спринтьор Оуен Анса подобри собствения си национален рекорд в бягането на 100 метра, постигайки време от 9.98 секунди за победата на турнира Sparkassen Open в Регенсбург в събота.

Анса, който е първият германец, слязъл под границата от 10 секунди при позволен вятър, свали 0.01 секунди от предишното си върхово постижение. Времето му е и най-доброто в Европа за сезона, като измества от върха двукратния европейски шампион Марсел Джейкъбс (9.99).

“Тренираме за такива времена и състезания. Фактът, че го постигнах едва във второто си бягане за сезона, е голяма изненада. Наистина съм щастлив, че времето вече е факт“, заяви Анса пред Leichtathletik.de.

При жените, след като записа 11.09 секунди в сериите, португалката Татяна Пинто спечели финала на 100 метра с 11.17. Втора завърши 19-годишната Филина Шварц с време 11.30.

Националният отбор на Австрия за жени също постави рекорд, сваляйки повече от половин секунда от най-доброто си постижение в щафетата 4х100 метра с време 43.11. В състава беше и Изабел Пош, която в четвъртък постави национален рекорд на Австрия на 100 метра с 11.10 в Санкт Пьолтен.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

Женският тим на България зае 11-то място на 13 км изкачване и спускане на Европейското по планинско бягане

Женският тим на България зае 11-то място на 13 км изкачване и спускане на Европейското по планинско бягане

  • 7 юни 2026 | 17:12
  • 301
  • 0
Габи Томас с впечатляващо постижение на 200 метра

Габи Томас с впечатляващо постижение на 200 метра

  • 7 юни 2026 | 16:07
  • 458
  • 1
Американски спринтьор с медал на 100 метра от световно отнесе 12 години наказание

Американски спринтьор с медал на 100 метра от световно отнесе 12 години наказание

  • 7 юни 2026 | 15:25
  • 1435
  • 0
Още един европейски талант премина границата от 8 метра в скока на дължина

Още един европейски талант премина границата от 8 метра в скока на дължина

  • 7 юни 2026 | 15:03
  • 1438
  • 0
Весела Лечева и Тервел Замфиров бяха част от 5-километровия крос 5kMedRun в София

Весела Лечева и Тервел Замфиров бяха част от 5-километровия крос 5kMedRun в София

  • 7 юни 2026 | 14:49
  • 545
  • 0
Манасова подобри 45-годишен рекорд на Кратохвилова на 100 метра

Манасова подобри 45-годишен рекорд на Кратохвилова на 100 метра

  • 7 юни 2026 | 14:41
  • 669
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Регистрацията е факт: българка, британци, германец и канадец са новите шефове на Левски (ето техните имена и позиции)

Регистрацията е факт: българка, британци, германец и канадец са новите шефове на Левски (ето техните имена и позиции)

  • 7 юни 2026 | 13:10
  • 35030
  • 234
Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2

Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2

  • 7 юни 2026 | 11:30
  • 55134
  • 76
Финалът на "Ролан Гарос": Коболи отрази два брейк-бола

Финалът на "Ролан Гарос": Коболи отрази два брейк-бола

  • 7 юни 2026 | 16:10
  • 11817
  • 0
Гран При на Монако: Антонели оцеля при рестарта (следете на живо)

Гран При на Монако: Антонели оцеля при рестарта (следете на живо)

  • 7 юни 2026 | 18:15
  • 10515
  • 12
Световните вицешампиони от България спечелиха последната си контрола преди Лигата на нациите

Световните вицешампиони от България спечелиха последната си контрола преди Лигата на нациите

  • 7 юни 2026 | 05:05
  • 43232
  • 27
Левски преговаря с национал на Алжир

Левски преговаря с национал на Алжир

  • 7 юни 2026 | 09:04
  • 24386
  • 48