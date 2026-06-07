Габи Томас с впечатляващо постижение на 200 метра

Габи Томас постигна най-силното представяне в спринта на турнира USATF Lone Star Grand Prix в Колидж Стейшън, като спечели бягането на 200 метра при жените с време 21.70 секунди (+0.7 м/с). Това беше първото състезание от златния континентален тур на Световната атлетика на територията на САЩ за 2026 г.

Времето на американската спринтьорка е по-добро от това, с което тя спечели олимпийската титла през 2024 г., и е само на 0.10 секунди от личния ѝ рекорд, поставен през 2023 г. Тя победи убедително сънародничката си Кайла Уайт, която финишира с 22.07, и нигерийката Фейвър Офили, заела третото място с 22.15.

“Малко съм изненадана от времето, но тренирах усилено“, заяви Томас, която преди това състезание записа и първото си бягане на 100 метра под 11 секунди при позволен вятър. “Имах страхотно малко турне в Африка и сега упоритата работа се отплаща.“

“Наслаждавам се на “по-леката“ година, в която няма напрежение от Олимпиада или Световно първенство, така че просто се забавлявам през този сезон“, добави тя.

Камрин Роджърс продължи великолепния си сезон в хвърлянето на чук при жените, удължавайки победната си серия с резултат от 79.36 метра в изключително качествено и оспорвано състезание.

Олимпийската и двукратна световна шампионка, която тази година три пъти премина границата от 80 метра, включително в Турку само преди няколко дни, трябваше да се потруди за победата срещу американката Рейчъл Ричсън.

Ричсън поведе рано със 74.53 м, докато Роджърс започна с фаул, преди да хвърли 74.43 м във втория кръг и да се изкачи на втора позиция. След това канадката пое контрола с 79.36 м в третия си опит.

Ричсън отговори в следващия кръг с личен рекорд от 79.33 м, затвърждавайки позицията си на шесто място във вечната световна ранглиста и доближавайки се само на три сантиметра от водачеството на Роджърс. И двете състезателки завършиха серията си с хвърляния над 77 метра, но не подобриха резултатите си, което донесе поредната победа на Роджърс. Последната ѝ загуба датира отпреди повече от година.

За първи път извън финал на световно първенство шест жени хвърлиха над 74 метра.

Натаниел изпревари Басит в битката с препятствия

Нигериецът Езекиел Натаниел, който завърши четвърти на Световното първенство миналата година, надделя във вълнуващо състезание на 400 метра с препятствия при мъжете, изпреварвайки Тревър Басит с минимална разлика.

Кейлъб Дийн водеше през първите 300 метра, преди Басит да започне да го атакува на финалната права. Натаниел също набра скорост и двамата с Басит се бориха рамо до рамо до финалната линия, пресичайки я едновременно с време 47.37. Победата беше присъдена на Натаниел само с две хилядни от секундата, докато Басит беше възнаграден с личен рекорд. Дийн завърши плътно зад тях с 47.42.

Джамар Маршал беше убедителен победител на 110 метра с препятствия при мъжете, записвайки личен рекорд от 13.04, за да изпревари сънародника си от САЩ Де'Вион Уилсън, който пробяга дистанцията за 13.24.

В бягането на 400 метра с препятствия при жените Кеми Адекоя водеше през цялото време и спечели с 53.71. Шамиър Литъл опита да я предизвика, но Ашли Милър от Зимбабве се пребори за второто място с 54.08, подобрявайки собствения си национален рекорд с 1.01 секунди. Литъл завърши трета с 54.15.

Ямайка записа двойна победа на 100 метра с препятствия при жените, където Демиша Розуел спечели с 12.53 пред Акира Нюджънт с 12.61. Американката Рейниа Джоунс беше трета с 12.62, докато олимпийската сребърна медалистка Сирена Самба-Майела, която се бори с контузия през последните 18 месеца, направи най-доброто си бягане от септември 2024 г. насам, завършвайки четвърта с 12.65.

Състезанието на 200 метра при мъжете беше много по-оспорвано от това при жените. Атлетите бяха сравнително изравнени след завоя, преди 18-годишният Тейт Тейлър да поведе леко. Въпреки това, финалистът от Олимпиадата Маканакаише Чарамба от Зимбабве, бягащ в осми коридор, успя да го изпревари и да спечели с личен рекорд от 19.88.

Тейлър също записа личен рекорд от 19.97, което го изравни на шесто място във вечната ранглиста за юноши под 20 години. Майкъл Норман завърши шести с 20.40 – най-бързото му време от 2022 г., годината, в която стана световен шампион на 400 метра.

Трейвън Бромел триумфира в бягането на 100 метра при мъжете с помощта на силен попътен вятър, записвайки 9.85 (+3.8 м/с), за да победи силна конкуренция. Олимпийският шампион на 200 метра от 2021 г. Андре Де Грас от Канада беше втори с 9.91, а световният шампион Облик Севил – трети, също с 9.91. Всички осем финалисти завършиха под 10 секунди.

Тийнейджърката от Ямайка Сабрина Докъри спечели бягането на 100 метра при жените с личен рекорд от 10.92, слизайки за първи път под 11 секунди. Одри Ледюк от Канада зае второто място с 10.97, а Джодийн Уилямс от Ямайка беше трета, също с личен рекорд от 10.97.

Шафика Малоуни демонстрира пълно превъзходство в бягането на 800 метра при жените. Състезателката от Сейнт Винсент и Гренадини, която завърши четвърта на Олимпиадата, поведе след първата обиколка с време 56.07 и продължи да увеличава преднината си пред останалите. Тя спечели с 1:57.34, само на 0.05 от личния си рекорд, като финишира с повече от секунда пред Кели-Ан Бекфорд от Ямайка (личен рекорд от 1:58.46) и Виктория Босонг от САЩ, която също записа личен рекорд с 1:58.52.

В спринта на 400 метра при мъжете световният шампион в зала от 2025 г. Крис Бейли демонстрира перфектно контролирано бягане, за да спечели с най-добро лично постижение за сезона от 44.35 секунди. Той финишира с няколко крачки пред Брайс Дедмън, който записа време от 44.74. Световният шампион в зала Кристофър Моралес Уилямс завърши четвърти с 45.04, докато олимпийският шампион Куинси Хол остана седми с време 45.51.

В другите дисциплини световният бронзов медалист Къртис Томпсън постигна убедителна победа в хвърлянето на копие при мъжете. Още първият му опит от 84.88 метра се оказа достатъчен за крайния успех. Междувременно световният и олимпийски медалист Крис Нилсен спечели надпреварата в овчарския скок с резултат от 5.80 метра.

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Снимки: Gettyimages