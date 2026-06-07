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Американски спринтьор с медал на 100 метра от световно отнесе 12 години наказание

  • 7 юни 2026 | 15:25
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Американски спринтьор с медал на 100 метра от световно отнесе 12 години наказание

Носителят на сребърен световен медал на 100 метра Марвин Брейси-Уилямс получи 12-годишно наказание заради третото си нарушение на антидопинговите правила, съобщи Антидопинговата агенция на САЩ (USADA).

32-годишният американец, който спечели сребърен медал на Световното първенство през 2022 г., е санкциониран за три пропуска да предостави информация за местонахождението си. Нарушенията са се случили на 1 юли 2025 г., 24 февруари 2026 г. и 1 април 2026 г.

Протоколът за местонахождение изисква спортистите да информират антидопинговите власти къде ще се намират в рамките на поне един час всеки ден, за да бъдат на разположение за внезапни извънсъстезателни тестове.

Наказанието за първо нарушение на правилата за местонахождение варира от една до две години в зависимост от степента на вината на атлета. Тъй като това е трето нарушение за американския спринтьор, той подлежи на по-тежка санкция, която може да бъде между осем години и доживотно спиране на правата.

12-годишното наказание ще влезе в сила, след като той изтърпи 45-месечна санкция за нарушаване на антидопинговите правила, която прие през ноември 2025 г.

От USADA заявиха, че в петък Брейси-Уилямс е уведомил организацията за намерението си да се оттегли от спорта. Неговото наказание ще продължи за неопределено време, докато не се завърне от оттеглянето си и не изтърпи остатъка от санкциите.

Брейси-Уилямс също така е дисквалифициран от всички състезателни резултати, постигнати на и след 1 април 2026 г., което включва отнемане на всякакви медали, точки и награди.

По-рано тази година американският спринтьор се присъедини към Enhanced Games – състезание, което позволява на атлетите да използват допинг, забранен в официалните надпревари. Миналия месец той завърши трети на 100 метра на първото издание на Enhanced Games в Лас Вегас.

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Снимки: Gettyimages

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