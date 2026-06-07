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Легенда на българската борба празнува юбилей днес

  • 7 юни 2026 | 15:02
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Легенда на българската борба празнува юбилей днес

Един от най - изявените български борци от средата на 70-те и 80-те години, Иван Янков, празнува 75 години.

Той е роден в село Орешак и e обявен за най - добрия варненски борец. Дългогодишен състезател на ДФС ЖСК - Спартак , Иван Янков е олимпийски вицешампион от Олимпийските игри в Москва  през 1980 година , трикратен европейски шампион, двукратен европейски вицешампион и трикратен бронзов медалист от европейски първенства, бронзов медалист от СП Мексико, носител на златния пояс Дан Колов през 1976 година, многократен републикански шампион и победител в редица международни състезания в категория до 62 и 68 кг.

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