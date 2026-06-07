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Манасова подобри 45-годишен рекорд на Кратохвилова на 100 метра

  • 7 юни 2026 | 14:41
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Манасова подобри 45-годишен рекорд на Кратохвилова на 100 метра

Европейската шампионка на 100 метра до 23 години Каролина Манасова подобри легендарния и дългогодишен чешки рекорд на Ярмила Кратохвилова по време на турнира Liese Prokop Memorial, част от Световния атлетически континентален тур (бронзова категория).

Постижението на Кратохвилова от 11.09 секунди, поставено през 1981 г., оставаше недокоснато в продължение на десетилетия. При оптимални условия за спринт обаче Манасова първо подобри рекорда на 11.08 в сериите, а след това във финала почти се превърна в първата чехкиня в историята, слязла под границата от 11 секунди, с време от 11.01.

Непосредствено след Манасова финишира германката Ребека Хаазе, носителка на множество медали от щафети и също трикратна европейска шампионка до 23 години, която записа време от 11.04 и зае второто място. Изабел Пош също постигна исторически резултат, поставяйки нов национален рекорд на Австрия от 11.10, за да се нареди трета.

Пош, която има успехи и в седмобоя и представи Австрия в комбинираните дисциплини на Европейското първенство по лека атлетика през 2024 г., подобри дългогодишния рекорд на Карин Майр-Крифка от 11.15, датиращ от 2003 г.

Синът на Майр-Крифка Феликс постави национален рекорд на 100 метра до 20 години с време 10.47, печелейки “Б“ финала при мъжете. В “А“ финала победата грабна британецът Елиът Джоунс с най-добро постижение за сезона от 10.09, изпреварвайки австрийския рекордьор Маркус Фукс, който финишира за 10.32.

В бягането на 400 метра с препятствия португалката София Лаврешина направи значителен пробив с време 54.48, подобрявайки личното си постижение с повече от две секунди и доближавайки се само на 0.03 от националния рекорд. Словенката Ника Глойнарич също постигна забележителна победа на 100 метра с препятствия с личен рекорд от 12.76.

В други дисциплини имаше и победи за домакините. Европейският сребърен медалист Лукас Вайсхайдингер триумфира в хвърлянето на диска (63.68 м), европейският шампион до 23 години за 2025 г. Енцо Дийсл спечели на 110 метра с препятствия (13.40), а Каролине Бредлингер победи в бягането на 800 метра (2:01.41).

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Снимки: Gettyimages

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