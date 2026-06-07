Валентин Вълканов с победа на турнир в Крайова, Черногоров с бронз

Българската лека атлетика има нов повод за гордост. Състезателят и треньор на СК Тангра-Варна Валентин Вълканов постигна впечатляващ международен успех, след като спечели първото място в дисциплината 3000 метра стийпълчейз на престижния турнир “Йоланда Балаш Сотер“ 2026 в румънския град Крайова.

В 71-вото издание на едно от най-утвърдените състезания на Балканите Вълканов финишира за 9:49.73 мин, като демонстрира класа, характер и отлична подготовка, оставяйки зад себе си силна международна конкуренция. Победата му е пореден медал в богатата му спортна кариера – тя е резултат от години упорит труд, постоянство и безкомпромисна отдаденост към спорта.

С постигнатото време Валентин записа и най-добрия си резултат за сезона и оглави ранглистата на България за 2026 г.

Този успех е не само личен триумф, а и поредно доказателство, че българските атлети продължават да бъдат фактор на международната сцена. Особено впечатляващо е, че Валентин съчетава ролите на състезател и треньор, като ежедневно предава своя опит и мотивация на младите таланти в СК Тангра.

Чудомир Черногоров финишира трети в същото състезание с резултат от 10:16.53 мин.

Снимки: СК Тангра-Варна

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