България е девета в Европа в трейл бягането при жените

Българският женски отбор затвърди мястото си сред водещите европейски нации, като зае престижното 9-о място в отборното класиране на Европейското първенство по трейл бягане. Състезанието се проведе по изключително тежко трасе с дължина около 53 км и близо 2700 м положителна денивелация.

Милица Мирчева започна отлично и в първата част на дистанцията се движеше сред първите 6-7 състезателки. След получени крампи тя бе принудена да намали темпото, но въпреки това завърши на силното 17-о място.

Дебютантката Мария Николова направи много добро бягане и се класира 38-а, изпреварвайки състезателки от водещи държави в световния трейл.

Надежда Ангелова финишира 65-а, а с общите усилия на трите състезателки България се нареди на 9-о място в Европа.

В надпреварата стартираха 83 състезателки, а представянето на българския отбор е доказателство за нарастващото ниво на българското трейл бягане.

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