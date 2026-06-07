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Руско знаме на "Ролан Гарос"!

  • 7 юни 2026 | 13:53
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Руско знаме на "Ролан Гарос"!

Скандал, който беше бързо разрешен, беляза финала на един от най-авторитетните тенис турнири за всеки сезон - "Ролан Гарос".

При дамите шампионка стана рускинята Мира Андреева.

Тя обаче игра без флаг, тъй като в този спорт още важат ограниченията към Русия и Беларус, предприети през 2022 г. заради нападението над Украйна.

Сред публиката в Париж бяха и руснаци, които подкрепяха 19-годишната шампионка.

По време на награждаването двама от тях - мъж и жена, развяха флага на родината на Андреева. Охраната обаче веднага се намеси и ги помоли да го свалят, а те го прибраха в чантата си.

Мира Андреева е четвъртата рускиня, която печели титлата от Големия шлем на турнира в Париж.

През 2004 г. това направи Анастасия Мискина, през 2009 г. - Светлана Кузнецова, а през 2012 и 2014 г. - Мария Шарапова. На финала 19-годишната тенисистка, родена в Красноярск, се справи без особени проблеми с квалификантката Мая Хвалинска с 6:3, 6:2 за час и 22 минути.

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Снимки: Gettyimages

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