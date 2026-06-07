Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Лидия Енчева загуби финала в Сърбия

Лидия Енчева загуби финала в Сърбия

  • 7 юни 2026 | 13:44
  • 259
  • 0
Лидия Енчева загуби финала в Сърбия

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Лидия Енчева стана вицешампионка на сингъл на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишната българка, която е поставена под номер 3, претърпя поражение в спора за трофея от водачката в схемата Анастасия Золотарева (Русия) с 4:6, 2:6 за час и 26 минути игра.

В първия сет се игра равностойно до 4:4, след което Енчева не удържа подаването си в десетия гейм и изостана в резултата. Във втората част тя изостана с 1:3 и до края не успя да навакса, губейки мача.

Българката има два трофея на сингъл в кариерата си на турнири от веригата на Международната федерация по тенис ITF. Тя стана шампионка в Галац (Румъния) през юни 2025-а и в началото на март тази година в Агетмо (Франция).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Финалът на "Ролан Гарос" при мъжете: дълго чакан триумф за Зверев или неочакван шампион

Финалът на "Ролан Гарос" при мъжете: дълго чакан триумф за Зверев или неочакван шампион

  • 7 юни 2026 | 10:30
  • 6952
  • 0
Шарапова остана във възторг от триумфа на Андреева

Шарапова остана във възторг от триумфа на Андреева

  • 7 юни 2026 | 01:56
  • 9343
  • 8
Мира Андреева след триумфа в Париж: Беше голяма моя мечта да спечеля този турнир

Мира Андреева след триумфа в Париж: Беше голяма моя мечта да спечеля този турнир

  • 6 юни 2026 | 19:33
  • 1944
  • 3
Донски за първи път е на финал на "Чалънджър"

Донски за първи път е на финал на "Чалънджър"

  • 6 юни 2026 | 18:02
  • 1122
  • 1
19-годишна рускиня с исторически триумф на "Ролан Гарос"

19-годишна рускиня с исторически триумф на "Ролан Гарос"

  • 6 юни 2026 | 17:50
  • 33398
  • 75
Пламен Колев и Илина Илиева станаха шампиони на Държавното първенство до 16 години

Пламен Колев и Илина Илиева станаха шампиони на Държавното първенство до 16 години

  • 6 юни 2026 | 16:00
  • 953
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Регистрацията е факт: българка, британци, германец и канадец са новите шефове на Левски (ето техните имена и позиции)

Регистрацията е факт: българка, британци, германец и канадец са новите шефове на Левски (ето техните имена и позиции)

  • 7 юни 2026 | 13:10
  • 19653
  • 113
Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2

Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2

  • 7 юни 2026 | 11:30
  • 39616
  • 63
Световните вицешампиони от България спечелиха последната си контрола преди Лигата на нациите

Световните вицешампиони от България спечелиха последната си контрола преди Лигата на нациите

  • 7 юни 2026 | 05:05
  • 36562
  • 16
Очаквайте на живо: Гран При на Монако във Формула 1

Очаквайте на живо: Гран При на Монако във Формула 1

  • 7 юни 2026 | 15:00
  • 465
  • 0
Левски преговаря с национал на Алжир

Левски преговаря с национал на Алжир

  • 7 юни 2026 | 09:04
  • 19672
  • 45
Финалът на "Ролан Гарос" при мъжете: дълго чакан триумф за Зверев или неочакван шампион

Финалът на "Ролан Гарос" при мъжете: дълго чакан триумф за Зверев или неочакван шампион

  • 7 юни 2026 | 10:30
  • 6952
  • 0