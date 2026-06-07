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Джош Кели и Хамза Шийраз ще подгряват Антъни Джошуа на 25 юли

  • 7 юни 2026 | 13:42
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Джош Кели и Хамза Шийраз ще подгряват Антъни Джошуа на 25 юли

Промоутърът Еди Хърн разкри, че два двубоя за световни титли може да се проведат в подгряващата карта на галавечерта Антъни Джошуа – Кристиан Пренга на 25 юли в Джеда, Саудитска Арабия.

Това ще бъде завръщането на Джошуа на ринга за първи път след автомобилната катастрофа през декември, при която загинаха двама от най-близките му приятели. Само няколко дни преди инцидента Джошуа беше записал категорична победа в шест рунда над Джейк Пол.

Събитието в Джеда ще бъде финансирано от саудитския боксов организатор Турки Алалших, което предполага и изключително силна подгряваща карта. Хърн, чиято компания "Matchroom Boxing" е водещ промоутър на галавечерта, разкри, че двама световни шампиони може да направят първите си защити на титлите си.

Става въпрос за Хамза Шийраз, който спечели титлата на WBO в супер средна категория миналия месец, и Джош Кели, който през януари завоюва пояса на IBF в лека средна категория и се очаква да се изправи срещу Каоимхин Агиарко.

„Мисля, че може да има два двубоя за световни титли в подгряващата карта“, заяви Хърн пред BoxingScene. „Хамза Шийраз може да бъде един от участниците. Разбира се, ще разговаряме с Франк Уорън и Спенсър Браун [промоутър и мениджър на Шийраз], както и с всички останали. Джош Кели също може да участва. Това ще бъде обявено през идната седмица.“

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