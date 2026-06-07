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Мамедов осигури още един финал за България на турнира в Монголия

  • 7 юни 2026 | 11:32
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Мамедов осигури още един финал за България на турнира в Монголия

Шамил Мамедов също достигна до финал финал на рейтинговия турнир по борба в Улан Батор (Монголия).

Националът постигна три победи в категория до 65 кг на свободния стил, а за титлата ще спори с иранеца Рахман Амузадхалил, настоящ световен шампион и втори от Олимпийските игри в Париж 2024.

Преди това Мамедов победи индиеца Кумар Мохит с 10:0, Кристофър Композо (САЩ), шампион от панамериканското първенство, също с 10:0, а в полуфиналите постигна категоричен успех срещу казахстанеца Озимжан Дастанбек с 12:1.

До момента България има две спечелени титли - на Стоян Кубатов (77) и Дейвид Димитров (82) при класиците, сребро на Айк Мнацаканян (82) също при класиците, както и на Биляна Дудова (62) и Магомед Рамазанов (86) в свободната борба.

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