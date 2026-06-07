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Жребият за Grappling Grand Prix 77 бе изтеглен

  • 7 юни 2026 | 10:46
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Жребият за Grappling Grand Prix 77 бе изтеглен

Жребият за турнира по събмишън граплинг "Grappling Grand Prix 77" бе изтеглен. По време на живо излъчване онлайн в Instagram станаха ясни кои ще са първите двубои от първия по рода си турнир в клуб "Mixtape 5" в София. Събитието ще се проведе на 12.06 (петък) с начален час 19:00.

В борбата за награда от 1000 евро за първо място в турнира участие ще вземат осем граплъри, които са с различен опит в бойните спортове - ММА, борба, бразилско жиу-жицу, събмишън граплинг. Ето кои са те и каква ще бъде схемата на турнира.

Виктор Григоров (Ruse Fight Club) - Тони Танев (Martial Animals)

19-годишният възпитаник на Светлозар Савов, Виктор Григоров, ще премери сили с един от треньорите и основни състезатели на столичния клуб "Martial Animals" - Тони Танев. Двамата имат много опит на турнири в България, но до този момент не са се изправяли един срещу друг. В срещата между тях се очаква сблъсък на стиловете и сблъсък между един от най-силните физически състезатели в категорията (Виктор Григоров) и един от най-техничните, но пък по-лек за категорията (Тони Танев).

Михаил Николов (Open Mat BJJ) - Николай Атанасов (Vladislav Genov Fight Team)

Жребият отреди двама от най-динамичните и непредвидими състезатели в турнира да се срещнат още в първия кръг. Михаил Николов приема предизвикателството "Grand Prix 77" с 10 дни предизвестие, а първото препятствие пред него е сериозно. Николай Атанасов е един от най-атрактивните и рутинирани състезатели по BJJ и граплинг в България, който е мотивиран да се бори докрай на тепиха в "Mixtape 5" и да покаже ефективността на нестандартния си стил.

Ангел Младенов (Ипон Благоевград) - Иван Вълев (MadCat Jiu-Jitsu)

Двама носители на черни колани по BJJ ще премерят сили за място на 1/2-финал. Младенов и Вълев имат общо 20 години опит в бойните спортове и дуелът между тях обещава демонстрация на отлична стратегия и впечатляващо познаване на правилника на ADCC. Възпитаникът на Иван Милчев и "Ипон Благоевград" е най-ръстовият спортист в турнира и се слави с неукротима воля, а Иван Вълев е майстор на събмишъните и позиционния контрол. Кой ще надделее в този сблъсък на стилове?

Руси Минев (Lonsdale Boxing Club) - Теодор Марков (Pitbulls Matside)

Професионалният ММА боец Руси Минев се завръща към състезанията в България, а на тепиха ще го посрещне 17-годишният талант от столичната академия "Pitbulls Matside" - Теодор Марков. Дългогодишният опит на Минев в свободната борба и граплинг уменията му в клетката и на тепиха го правят един от фаворитите в турнира, но Марков има амбицията да поднесе сензация още в първия кръг и да даде силен старт на похода си към наградата от 1000 евро.

Категорията за участниците в турнира е до 77 килограма. Претеглянето ще се проведе един ден преди схватките (11.06). Освен двубоите от турнирния формат, на събитието ще се проведат и три специални борби, като една от тях ще служи за резерва в турнира.

Кирил Антонов (Pitbulls Matside) - Владимир Запрянов (Z-Team Jiu-Jitsu) (резервен двубой)

Адам Мусхаджиев (Twisted Jiu-Jitsu) - Христомир Каросеров (GFT Bulgaria)

Пламен Колев (BJJ Ruse) - Лазар Шопов (Bruno Bastos BJJ)

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