Леон Хюз нокаутира Марио Вергиев в Англия

Младият британски талант в полутежка категория Леон Хюз продължава впечатляващото си развитие на професионалния ринг. 21-годишният боксьор записа пета поредна победа в кариерата си, след като спря Марио Вергиев с технически нокаут по време на боксовата галавечер Zuffa Boxing 07 в Борнемут.
Хюз доминираше от самото начало на двубоя и не остави никакви шансове на своя по-опитен съперник. 38-годишният Вергиев се опита да окаже съпротива и да влезе в размени, но разликата в скоростта, силата и техниката между двамата беше очевидна още в първите минути.
След поредица от тежки попадения младият британец принуди рефера да прекрати срещата във втория рунд. Така Хюз подобри професионалния си рекорд до 5 победи без загуба, като четири от успехите му вече са дошли преди финалния гонг.
С победата Леон Хюз вече е със статистика 5-0 (4 KO), докато Марио Вергиев претърпя ново поражение в професионалната си кариера. За британеца това беше още една уверена крачка към по-сериозни изпитания и по-високо ниво на конкуренция през следващите години.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google