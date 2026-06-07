Леон Хюз нокаутира Марио Вергиев в Англия

Младият британски талант в полутежка категория Леон Хюз продължава впечатляващото си развитие на професионалния ринг. 21-годишният боксьор записа пета поредна победа в кариерата си, след като спря Марио Вергиев с технически нокаут по време на боксовата галавечер Zuffa Boxing 07 в Борнемут.

Хюз доминираше от самото начало на двубоя и не остави никакви шансове на своя по-опитен съперник. 38-годишният Вергиев се опита да окаже съпротива и да влезе в размени, но разликата в скоростта, силата и техниката между двамата беше очевидна още в първите минути.

След поредица от тежки попадения младият британец принуди рефера да прекрати срещата във втория рунд. Така Хюз подобри професионалния си рекорд до 5 победи без загуба, като четири от успехите му вече са дошли преди финалния гонг.

С победата Леон Хюз вече е със статистика 5-0 (4 KO), докато Марио Вергиев претърпя ново поражение в професионалната си кариера. За британеца това беше още една уверена крачка към по-сериозни изпитания и по-високо ниво на конкуренция през следващите години.

The Ref is gonna have to stop this fight ....Mario Vergiev is taking too much damage over 60 shots in two rounds is wild crazy 🤧🥊🥊🥊#ZuffaBoxing07 pic.twitter.com/6w44Vx75PJ — Diego (@woza_diego) June 6, 2026

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