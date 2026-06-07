MAX FIGHT със събитие в Бургас това лято

Бойната верига MAX FIGHT обяви, че на 18-и юли ще проведе галавечер в зала "Младост" в Бургас.

За разлика от традиционните летни издания на MAX FIGHT в Амфитеатъра в Свети Влас, тази година Бургас ще бъде домакин на битки по правилата на професионалния бокс, ММА, кикбокс и муай тай. Към момента не е ясно кои ще бъдат спортистите, които ще премерят сили на ринга на 18-и юли, но от организацията загатват, че някои от най-големите ни звезди в бойните спортове от Черноморието ще участват.

Припомняме, че все още тази година на ринга не сме виждали бургаските гордости в бойните спортове като Владимир Георгиев и Мартин Копривленски, а Николай Дишков се е боксирал само веднъж.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google