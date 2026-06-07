Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Лаза Тодев победи прети пореден бивш боец на UFC

Лаза Тодев победи прети пореден бивш боец на UFC

  • 7 юни 2026 | 07:14
  • 142
  • 0
Лаза Тодев победи прети пореден бивш боец на UFC

Лазар Тодев (14:7, 9 с нокаут, 1 със събмишън) победи трети пореден бивш боец от UFC. Той премина категорично през Мартин Будай (16:3) пред феновете на словака в Братислава.

Българинът спечели и трите рунда в мача (30:27, 30:27, 30:27). Още в началото на срещата българинът беше по-активен. Той пласираше левите прави и с движение из клетката създаваше проблеми на Будай. Съдиите бяха единодушни – рунд за 30-годишния хасковлия.

Във втората част темпото и екшънът се увеличиха. Българинът използваше силни ритници в левия прасец на словака. Той комбинираше с отлични атаки в тялото. Будай също имаше своите моменти, но загуби и тази част в съдийските карти.

Третият рунд беше най-убедителният за Тодев. Той беше много по-свежият боец и продължи да натиска. Две секунди преди края на срещата Будай бръкна в окото на българина. След кратка пауза Тодев успя да продължи.

Статистиката след края на срещата показа превъзходство в значимите попадения – 87:61 за българина.

 „Чувствам се невероятно. Написахме си домашното срещу толкова силен противник – каза веднага след срещата Лазар Тодев. – Искам да се бия отново за титлата. Има доста бойци в тежка категория. Не се притеснявам да се бия с когото и да е.“

Източник: jungle.bg

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Още два медала за България на турнира по таекуондо "Presidents Cup Europe 2026" в Нюрнберг

Още два медала за България на турнира по таекуондо "Presidents Cup Europe 2026" в Нюрнберг

  • 6 юни 2026 | 21:07
  • 898
  • 0
Биляна Дудова и Магомед Рамазанов спечелиха сребро на рейтинговия турнир в Монголия

Биляна Дудова и Магомед Рамазанов спечелиха сребро на рейтинговия турнир в Монголия

  • 6 юни 2026 | 15:45
  • 576
  • 0
Еди Хърн за Аспинал: Да не си посмял да се биеш за тези смешни пари

Еди Хърн за Аспинал: Да не си посмял да се биеш за тези смешни пари

  • 6 юни 2026 | 15:20
  • 1782
  • 0
Алекс Перейра дебютира в екшън с хорър елементи

Алекс Перейра дебютира в екшън с хорър елементи

  • 6 юни 2026 | 15:04
  • 1455
  • 0
Християн Георгиев спечели сребро на турнир по таекуондо в Германия

Християн Георгиев спечели сребро на турнир по таекуондо в Германия

  • 5 юни 2026 | 21:14
  • 913
  • 0
Тъжен ден за борбата

Тъжен ден за борбата

  • 5 юни 2026 | 16:33
  • 4307
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

В "Мач на надеждата": Стилиян подари великолепно шоу на България, 13 000 аплодират родни и световни звезди в Бургас

В "Мач на надеждата": Стилиян подари великолепно шоу на България, 13 000 аплодират родни и световни звезди в Бургас

  • 6 юни 2026 | 19:27
  • 51685
  • 312
България игра равностойно с Бразилия, но само в един гейм

България игра равностойно с Бразилия, но само в един гейм

  • 6 юни 2026 | 18:32
  • 35579
  • 36
Германия далеч не блестя, но продължи победната си серия и ще влезе с настроение на Мондиала

Германия далеч не блестя, но продължи победната си серия и ще влезе с настроение на Мондиала

  • 6 юни 2026 | 23:38
  • 13584
  • 121
С тренировъчно темпо Англия надви Нова Зеландия

С тренировъчно темпо Англия надви Нова Зеландия

  • 7 юни 2026 | 00:58
  • 10063
  • 219
ЦСКА отива на лагер в Австрия, "червените" срещат силни съперници в контролите

ЦСКА отива на лагер в Австрия, "червените" срещат силни съперници в контролите

  • 6 юни 2026 | 18:06
  • 16847
  • 203
Световните вицешампиони от България спечелиха последната си контрола преди Лигата на нациите

Световните вицешампиони от България спечелиха последната си контрола преди Лигата на нациите

  • 7 юни 2026 | 05:05
  • 6298
  • 0