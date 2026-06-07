Лаза Тодев победи прети пореден бивш боец на UFC

Лазар Тодев (14:7, 9 с нокаут, 1 със събмишън) победи трети пореден бивш боец от UFC. Той премина категорично през Мартин Будай (16:3) пред феновете на словака в Братислава.

Българинът спечели и трите рунда в мача (30:27, 30:27, 30:27). Още в началото на срещата българинът беше по-активен. Той пласираше левите прави и с движение из клетката създаваше проблеми на Будай. Съдиите бяха единодушни – рунд за 30-годишния хасковлия.

Във втората част темпото и екшънът се увеличиха. Българинът използваше силни ритници в левия прасец на словака. Той комбинираше с отлични атаки в тялото. Будай също имаше своите моменти, но загуби и тази част в съдийските карти.

Третият рунд беше най-убедителният за Тодев. Той беше много по-свежият боец и продължи да натиска. Две секунди преди края на срещата Будай бръкна в окото на българина. След кратка пауза Тодев успя да продължи.

Статистиката след края на срещата показа превъзходство в значимите попадения – 87:61 за българина.

„Чувствам се невероятно. Написахме си домашното срещу толкова силен противник – каза веднага след срещата Лазар Тодев. – Искам да се бия отново за титлата. Има доста бойци в тежка категория. Не се притеснявам да се бия с когото и да е.“

Източник: jungle.bg

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