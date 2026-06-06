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  3. Още два медала за България на турнира по таекуондо "Presidents Cup Europe 2026" в Нюрнберг

Още два медала за България на турнира по таекуондо "Presidents Cup Europe 2026" в Нюрнберг

  • 6 юни 2026 | 21:07
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Още два медала за България на турнира по таекуондо "Presidents Cup Europe 2026" в Нюрнберг

Българските състезатели по таекуондо при юношите продължиха силното си представяне на турнира "Presidents Cup Europe 2026" в германския град Нюрнберг, като добавиха още два медала към актива на страната - сребро за Мартин Евтимов и бронз за Любослав Миланов.

В категория 51 килограма Мартин Евтимов стигна до сребърното отличие. Той започна с категорична победа над французина Жулиен Бетони с 2:0 рунда, а във втората си среща се наложи със същия резултат над италианеца Бруно Ботоне.

На полуфиналите Евтимов изигра драматичен двубой срещу германеца Мигел Перейра. Срещата премина през три рунда, като българинът спечели първия, отстъпи във втория и изоставаше в третия до заключителните моменти. С хладнокръвна игра обаче той успя да обърне резултата и да се класира за финала след 2:1.

В спора за златото Мартин Евтимов се изправи срещу втория поставен Тобиас Орак от Полша. След оспорван финал българинът отстъпи с 0:2 и взе сребърния медал.

С достигането си до финала Евтимов се класира за Европейско първенство по таекуондо до 21 години в Румъния през месец ноември.

В категория 45 килограма при най-леките Любослав Миланов също завоюва отличие. Българинът стартира с 2:0 рунда над германеца Ренато Мартинс и достигна до полуфиналите, където се изправи срещу поставения под номер 1 испанец Оскар Наваро. В равностойна среща Миланов отстъпи с 0:2 рунда и се окичи бронз.

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