Лидия Енчева отстрани втората поставена и ще спори за титлата на турнир в Сърбия

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Лидия Енчева се класира за финала на сингъл на турнир на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 000 долара.

19-годишната българка, която е поставена под номер 3, елиминира втората в схемата представителка на домакините Наталия Сенич с 2:6, 6:1, 6:3 за близо два часа игра.

Енчева изостана с 0:3 в първия сет и не успя да навакса, губейки с 2:6. Във втората част тя даде само гейм на съперничката си и изравни резултата. В решителния трети сет националката взе аванс от 3:1 и нямаше проблеми до края, затваряйки мача след 6:3.

Тя ще спори за титлата утре срещу победителката от мача между водачката в схемата Анастасия Золотарева (Русия) и номер 7 Михаела Байерлова (Чехия).

Българката има два трофея на сингъл в кариерата си на турнири от веригата на Международната федерация по тенис ITF. Тя стана шампионка в Галац (Румъния) през юни 2025-а и в началото на март тази година в Агетмо (Франция).

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