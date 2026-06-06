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Динев и Марков са полуфиналисти в Кайзери

  • 6 юни 2026 | 12:36
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Динев и Марков са полуфиналисти в Кайзери

Динко Динев и Виктор Марков се класираха за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българите победиха Даниел Филипс (Бермуда) и Богдан Селезньов (Русия) с 6:2, 7:5 за 71 минути на корта. Срещата беше прекъсната снощи и се доигра днес.

Динев и Марков спечелиха лесно първия сет, а във втората част изоставаха с 4:5, но взеха три поредни гейма и затвориха мача.

По-късно днес българите ще играят за място на финала срещу поставените под номер 4 в схемата американци Джефри Фрадкин и Максуел Маккинън.

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