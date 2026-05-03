Рилски спортист се завърна в професионалния футбол

Рилски спортист спечели Югозападната Трета лига и се завръща в професионалния футбол след доста години. Тимът спечели с 2:1 гостуването си на Септември (Симитли) от 30-ия кръг на шампионата и събра актив от 74 точки, с които е недостижим на върха в класирането.

Въпреки че изостана в резултата през първото полувреме, отборът на Пламен Крумов осъществи втори пореден обрат и си гарантира първата позиция. И двата гола за "скиорите" реализира Юлиан Ненов. Професионалният футбол се заваръща в Самоков от сезон 2026/27, когато Рилецо ще бъде част от Втора лига.