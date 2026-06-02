Бумът в Инстаграм засега не главозамайва новозеландеца

  • 2 юни 2026 | 11:58
Новозеландският защитник Тим Пейн приема спокойно внезапната си слава в социалните медии, докато се готви за Световното първенство, привличайки неочаквано внимание към националния тим на родината си. За по-малко от седмица профилът на Пейн в социалната платформа Инстаграм се увеличи от 4715 последователи до 4,2 милиона, след като аржентински инфлуенсър реши, че е най-малко известният играч на Мондиал 2026 и призова аудиторията си да му даде харесвания, коментари и последователи.

Селекционерът на Нова Зеландия Дарън Бейзли призна, че не разбира механиката на социални мрежи, но каза, че Пейн се справя добре с всичко това.

„Доколкото разбирам, очевидно това е голяма работа. Числата, за които говорят, са огромни“, заяви Бейзли пред репортери във Форт Лодърдейл (Флорида).

„Мисля, че Тим се справя много добре. Той вероятно е от хората, които не се вълнуват прекалено много. Знае защо е тук и какво иска да получи от този турнир. Но аз наистина не разбирам механиката зад числата и какво означават те. Сигурен съм, че момчетата му помагат. Мисля, че има песен и други подобни“, коментира още новозеландският селекционер, цитиран от БТА.

Инфлуенсърът Вален Скарсини, известен като „elscarso“ в Instagram и TikTok, запали фитила за случващото се миналата седмица, когато направи видеоклип, насърчаващ последователите си да демонстрират подкрепа за защитника на Уелингтън Финикс.

Аудиторията на Пейн в Instagram оттогава надмина тази на повечето новозеландски спортисти и публични личности, включително състезателят по крикет Кейн Уилямсън (3,3 милиона последователи) и националния отбор по ръгби (2,8 милиона). Тим Пейн публикува видеоклип миналия петък, в който благодари на Скарсини на испански и каза, че са изминали „доста луди 48 часа“.

Скарсини публикува в собствения си Instagram профил, че ще замине за Флорида, за да гледа приятелския мач на Нова Зеландия срещу Хаити и ще се срещне с Пейн след мача.

„Понякога си мислиш, че няма да видиш нищо различно. Това е футболен мач, 11 срещу 11, същият терен, същата топка. Но ние дойдохме тук и се случи нещо различно“, добави Бейзли.

Новозеландският халф Марко Стаменич заяви, че е наистина щастлив за Пейн и е сигурен, че това няма да му повлияе: „Честно казано, това просто показва силата на социалните медии. Тим е напълно концентриран върху задачата, която имаме.“

