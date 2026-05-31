Десислав Дяков: Заслужена победа за Черноморец (Балчик)

Първенецът Черноморец (Балчик) надигра у дома едноименния тим на Аксаково с 3:0. Срещата е от последния 34-и кръг на Североизточната Трета лига.

Черноморец (Балчик) финишира по шампионски

Десислав Дяков, играещ пом. треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Почти през цялото първо полувреме се защитавахме, стояхме добре. Те имаха положения, но не успяха да ги вкарат. Не бяха особено чисти ситуации и удържахме. През втората част вече се поизмориха момчетата, тъй като бяхме и малка група и нормалното се случи. Поздравяваме отбора на Черноморец (Балчик). Заслужено си взеха мача и първото място в групата. Напълно заслужено са шампиони. Пожелаваме им успех от цялото ръководство и отбора на Аксаково“.

