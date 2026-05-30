Потвърдено: Алфонсо Дейвис ще може да играе на Мондиал 2026

Селекционерът на Канада Джеси Марш обяви финалния си списък от 26 играчи, на които съдомакините на Мондиал 2026 ще разчитат по време на турнира. Там “кленовите” листа са в една група с Босна и Херцеговина, Катар и Швейцария, а подготвителните им контроли са срещу Узбекистан и Ейре.

Голямата новина е включването на звездата на отбора Алфонсо Дейвис. Играчът на Байерн (Мюнхен) беше под въпрос за Световното първенство заради контузия, но изглежда, че ще успее да вземе участие. Останалите по-известни имена в състава са тези на Джонатан Дейвид от Ювентус, Тейжон Бюканън от Виляреал и Исмаел Коне от Сасуоло.

Състав на Канада за Мондиал 2026:

Вратари

• Максим Крепьо — Орландо Сити

• Оуен Гуудман — Кристъл Палас

• Дейн Сейнт Клеър — Интер Маями

Защитници

• Мойс Бомбито — Ница

• Дерек Корнелиус — Марсилия

• Алфонсо Дейвис — Байерн (Мюнхен)

• Люк де Фужероле — Фулъм

• Алистър Джонстън — Селтик

• Алфи Джоунс — Мидълзбро

• Ричи Лария — Торонто

• Нико Сигур — Хайдук (Сплит)

• Джоел Уотърман — Чикаго Файър

Халфове

• Али Ахмед — Норич

• Тейжон Бюканън — Виляреал

• Матийо Шониер — ФК Лос Анджелис

• Стивън Еустакио — ФК Лос Анджелис

• Марсело Флорес — Тигрес УАНЛ

• Исмаел Коне — Сасуоло

• Лиъм Милър — Хъл Сити

• Джонатан Осорио — Торонто

• Нейтън-Дилън Салиба — Андерлехт

• Джейкъб Шафълбърг — ФК Лос Анджелис

Нападатели

• Джонатан Дейвид — Ювентус

• Промис Дейвид — Роял Юнион СЖ

• Кайл Ларин — Саутхамптън

• Тани Олувасей — Виляреал

