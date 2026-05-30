Потвърдено: Алфонсо Дейвис ще може да играе на Мондиал 2026

Селекционерът на Канада Джеси Марш обяви финалния си списък от 26 играчи, на които съдомакините на Мондиал 2026 ще разчитат по време на турнира. Там “кленовите” листа са в една група с Босна и Херцеговина, Катар и Швейцария, а подготвителните им контроли са срещу Узбекистан и Ейре.

Голямата новина е включването на звездата на отбора Алфонсо Дейвис. Играчът на Байерн (Мюнхен) беше под въпрос за Световното първенство заради контузия, но изглежда, че ще успее да вземе участие. Останалите по-известни имена в състава са тези на Джонатан Дейвид от Ювентус, Тейжон Бюканън от Виляреал и Исмаел Коне от Сасуоло.

Състав на Канада за Мондиал 2026:

Вратари

Максим КрепьоОрландо Сити

Оуен ГуудманКристъл Палас

Дейн Сейнт КлеърИнтер Маями

Защитници

Мойс БомбитоНица

Дерек КорнелиусМарсилия

Алфонсо ДейвисБайерн (Мюнхен)

Люк де ФужеролеФулъм

Алистър ДжонстънСелтик

Алфи ДжоунсМидълзбро

Ричи ЛарияТоронто

Нико СигурХайдук (Сплит)

Джоел УотърманЧикаго Файър

Халфове

Али АхмедНорич

Тейжон БюканънВиляреал

Матийо ШониерФК Лос Анджелис

Стивън ЕустакиоФК Лос Анджелис

Марсело ФлоресТигрес УАНЛ

Исмаел КонеСасуоло

Лиъм МилърХъл Сити

Джонатан ОсориоТоронто

Нейтън-Дилън СалибаАндерлехт

Джейкъб ШафълбъргФК Лос Анджелис

Нападатели

Джонатан ДейвидЮвентус

Промис ДейвидРоял Юнион СЖ

Кайл ЛаринСаутхамптън

Тани ОлувасейВиляреал

