Морнар вдигна Купата на Черна гора

Морнар е новият носител на Купата на Черна гора. Тимът от Бар се наложи с 1:0 над Дечич в повторение на миналогодишния финал и спечели трофея за първи път в историята си.

Единственото попадение на Градския стадион в Подгорица отбеляза Стефан Денкович. 34-годишиният нападател се превърна в герой за отбора си с красиво попадение от около 30 метра.

Морнар доминираше в двубоя и създаде повече положения, но не успя да ги реализира. Дечич пък записа четвърта поредна загуба във всички турнири и не можа да се пребори за ценното отличие.

Шампион на Черна гора стана Сутиеска, а Морнар завърши на второ място.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google