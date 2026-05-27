Изумителната тройка на Травис МакКонико секунда преди края на редовното време

Балкан пречупи Локомотив Пловдив с 2-0 в серията между двата тима от финалния плейоф на Sesame НБЛ, а възловият момент в двубоя бе изумителната тройка на гарда на ботевградчани Травис МакКонико, с която той изпрати мача в продължение, изравнявайки резултата за 81:81 секунда преди финалната сирена.

В добавеното време домакините наложиха волята си с 13:8 и взеха мач №2 с 94:89. Сега серията се мести в Пловдив за следващите две срещи, но воденият от Йован Попович тим вече изглежда много, много близо до крайния успех.

Насладете се на фантастичното и дръзко изпълнение на Макконико.

Снимки: Борислав Трошев