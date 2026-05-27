Николай Грозев пред Sportal.bg: Ако спечелим титлата, със сигурност отивам да гледам Везенков за финалите

Капитанът на Балкан Николай Грозев разкри пред Sportal.bg след драматичната победа след продължение над Локомотив Пловдив тази вечер, че ако ботевградчани станат шампиони, ще отиде да гледа финалите на гръцкото първенство, за да подкрепи Александър Везенков и Олимпиакос.

"Усещането е страхотно. Може би феновете малко повече се радваха. 2-0 е, трябва да спечелим още един мач и се надявам да го направи още в следващия.

Ако спечелим титлата, със сигурност отивам да гледам Александър Везенков за неговите финали. Това мога да го кажа със сигурност.

Ние го поздравихме, страшно много го обичаме и се радваме на това, което му се случва. Защо не догодина да направят две поредни титли в Евролигата", каза крилото.

"Последните две минути разликата беше 10 точки, не спирахме да си говорим, да вярваме до самия край и накрая просто късметът беше с нас с тази невероятна тройка на Травис. Докято я гледах как върви към коша, ми изглеждаше като на slow motion и вече като влезе, цялата зала избухна", продължи той.

"Те показаха, че дори когато падат с 0-2 и са опрени до стената, могат да играят агресивно и да се борят за победа. Но се надявам да затворим серията там", сподели още Грозев, говорейки за предстоящия двубой №3 в Пловдив.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg