Интересни лица в "Арена Ботевград" за мач №2 от битката за короната

Интересни лица от българския баскетбол са заели местата си в "Арена Ботевград", където днес Балкан приема Локомотив Пловдив в мач №2 от финалния плейоф в Sesame Национална баскетболна лига.

Сред зрителите в залата са селекционерът на мъжкия ни представителен тим Любомир Минчев и новият директор на националните ни отбори Николай Рашков. В залата са още президентът на Балкан и баща на Александър Везенков - Сашо Везенков, както и президентът на БК Левски Константин Папазов. Тук са и талантите Кристиян Занов и Александър Гавалюгов. Занов съвсем наскоро взе участие в младежката Евролига, след като получи престижна покана от Панатинайкос, докато Гавалюгов имаше впечатляващ сезон в колежанското първенство на САЩ със Санта Клара.

