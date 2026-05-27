Джо Мазула спечели наградата за най-добър треньор на сезона в НБА

Джо Мазула от Бостън Селтикс беше избран за треньор на сезона в Националната баскетболна асоциация (НБА), съобщава агенция Ройтерс.

37-годишният наставник изведе „келтите“ до второто място в класирането през редовния сезон с баланс 56-26, въпреки отсъствието на звездата си Джейсън Тейтъм през по-голямата част от кампанията. С това той си заслужи 62 гласа за първото място, 24 за второ и 10 за трето, с което събра 392 точки. Старши треньорът на Детройт Пистънс Джей Би Бикърстаф е втори с 312 точки, а третото място остана за Мич Джонсън от Сан Антонио Спърс.

„В крайна сметка, независимо от това какво става между сезоните или какви промени се случват, стремежът към титлата е цел номер 1, а ние се придържаме към този процес. Играчите и клубът заслужават да получат поздравления“, заяви Джо Мазула пред NBC.

Под ръководството на американеца тимът на Селтикс завърши редовната кампания с втория най-добър офанзивен рейтинг – 120.0, и бяха с четвъртото най-силно представяне в защита – 111.7.

Джо Мазула е четвъртият треньор в клубната история на Бостън, който печели наградата, и първият от Бил Фич през сезон 1979/80. Другите двама са Том Хайнсон (1972/73) и легендарният Ред Ауербах (1964/65), чието име носи призът.

Наставникът на Селтикс е и най-младият носител на наградата от Фил Джаксън през 1974/75 с Канзас Сити-Омаха Кингс.