Сериозни липси в Хасково преди последния мач

ОФК Хасково гостува на Левски (Карлово) в последния си мач от сезон 2025/26. Срещата от 38-ия кръг на Югоизточната Трета лига е утре, 27-ми май, от 18 часа на стадион „Васил Левски“ в Карлово. „Червените“ се върнаха на победния път, след като победиха с 3:0 Родопа (Смолян) у дома. Сега те ще се надяват да завършат кампанията си с още една победа срещу Левски, след като надиграха „сините“ с 3:1 у дома през първия полусезон.

Те обаче ще трябва да се справят без своя капитан Тейнур Марем, който се присъединява към останалите трима, които са с контузии. За визитата в подбалканския град ще липсват още Владислав Узунов, Костадин Пеев и Христо Бойков. Същевременно клубът освободи голмайстора си Юлий Шекеров, така че той вече не е част от хасковлии.