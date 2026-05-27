Шей Гилджъс-Алекзандър изведе Оклахома Сити на крачка от битката за титлата в НБА

Шей Гилджъс-Алекзандър отбеляза 32 точки, за да донесе победата на Оклахома Сити Тъндър срещу Сан Антонио Спърс със 127:114 в мач номер 5 от финалите на Западната конференция на Националната баскетболна асоциация (НБА). С този успех домакините поведоха с 3-2 в серията срещу тексасци и се нуждаят от само една победа, за да достигнат до сблъсъка за трофея на най-силното баскетболно първенство на планетата.

Тъндър отбелязаха 40 точки през третата част и вкараха 29 наказателни удара само през второто полувреме, с което поставиха рекорд за най-много отбелязани фаулове във втората част на мач от НБА през последните шест години. Съперниците им получиха шанс да намалят изоставането си към края на третата четвърт, но шампионите удържаха аванса си до края на срещата.

Старши треньорът на „гръмотевиците“ Марк Дейно направи рокада в стартовата петица на тима си, тъй като Джейлън Уилямс и Ейджей Мичъл се наложи да пропуснат срещата заради контузии. Вместо Кейсън Уолъс, който игра в предишния двубой, Дейно избра Джаред Маккейн. Решението за промяната се отплати, след като 22-годишният гард вкара 20 точки в първия си мач като титуляр в плейофите.

SGA DELIVERED IN GAME 5!



⛈️ 32 PTS

⛈️ 9 AST

⛈️ 2 STL



Thunder win Game 5 to take a 3-2 series lead in the West Finals 🍿 pic.twitter.com/D0bfspcvGu — NBA (@NBA) May 27, 2026

„Очевидно играхме много по-добре, от гледна точка на нашето развитие, но и откъм резултата. Това е плейофна серия. Ако погледнете всяка такава, която достига до шести мач, със сигурност в нея ще има и тежки. Предишната вечер имахме труден двубой. Този отбор се справя чудесно с това да се завърне следващия ден по много неутрален начин, научавайки си уроците, прилагайки ги и използвайки следващата възможност“, обясни наставникът на Оклахома Сити Марк Дейно, цитиран от ESPN.

A WILD and-1 from Jared McCain 😲



20 PTS (18 in 2H)

3 REB

3 3PM



OKC wins Game 5.

3-2 series lead in the West Finals. https://t.co/EWNCCXKTIl pic.twitter.com/8ie8etHrMw — NBA (@NBA) May 27, 2026

Алекс Карузо се включи от пейката за Оклахома Сити с 4 тройки и общо 22 точки, Чет Холмгрен записа дабъл-дабъл от 16 точки и 11 борби, а Айзея Хартенщайн - 12 точки и 15 борби.

За тексасци най-резултатен беше Стефон Касъл с 24 точки, Джулиан Шампени добави 22 точки и 8 борби, Виктор Уембаняма беше ограничен до 20 точки, а Келдън Джонсън записа 15 точки, влизайки от скамейката.

Така тимът на Тъндър ще има шанс да затвори серията у дома след два дни, когато отново приема Спърс в Paycom Center.