Пимблет разкри колко тежи преди битката с Беноа Сен Дени

Пади Пимблет има много килограми за сваляне преди UFC 329.

Британската звезда Пади Пимблет е овладял до съвършенство изкуството на свалянето на килограми, но въпреки това е впечатляващо да се видят числата, които кантарът показва между неговите битки. Седем седмици преди срещата си с другия претендент в лека категория Беноа Сен Дени на UFC 329, насрочена за 11 юли, Пимблет разкри в своя влог колко точно тегло се готви да свали за двубоя.

Според кадрите, Пимблет тежи около 191 паунда (приблизително 86.6 кг) преди битката със Сен Дени, за която лимитът в лека категория е 156 паунда (70.7 кг). Това означава, че той трябва да свали 35 паунда (около 15.9 кг).

„Хубаво е, разбира се, да имаш опонент и определена дата. Всичко е готово за битката и знам колко време ми остава“, заяви Пимблет. „Всичко се свежда до това да вляза в категорията и да бъда готов за мача.“

Всеки, който следи кариерата на Пимблет, е запознат с навика на англичанина да качва значително тегло между битките, само за да се появи в перфектна форма, когато дойде време за официалното претегляне. В осемте си двубоя в UFC Пимблет никога не се е провалял на кантара. Дори за битката си за временната титла в лека категория срещу Джъстин Гейджи на UFC 324 през януари, той тежеше 154 паунда, което е под шампионския лимит.

Пимблет загуби с единодушно съдийско решение от Гейджи, с което беше сложен край на серията му от седем поредни победи в UFC над бойци като Майкъл Чандлър, Кинг Грийн, Тони Фъргюсън и други. Сега той трябва да преодолее намиращия се в страхотна форма Сен Дени, ако иска да остане сред основните претенденти за титлата в лека категория.