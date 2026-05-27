  Никой не е по-тъжен от него заради напускането на Коди: Малкият вълк се сбогува с Макинтайър

  • 27 май 2026 | 09:23
Коди Милър-МакИнтайър със сигурност ще напусне Цървена звезда това лято. Следващата стъпка в кариерата му е преминаване в Олимпиакос, а това особено натъжи един млад фен на "червено-белите".

Младият Балша Деспотович е голям почитател на Коди Милър-МакИнтайър. В началото на сезона дори му подари персонализирани маратонки, а профилът му в Instagram се казва "Малкият вълк".

Междувременно Коди и Балша се сприятелиха, като баскетболистът дори отиде в Лозница, за да гледа негов мач. МакИнтайър почти сигурно ще напусне Цървена звезда и ще подсили Олимпиакос, а „Малкият вълк“ се сбогува с него.

"Понякога е трудно да се обясни колко много обичаш някого за толкова кратко време. Благодаря ти, Коди, за всеки момент, всяка усмивка и цялото внимание, което ми даде. Спомените, които създадохме, ще нося завинаги със себе си. Това не е краят, а само едно „ще се видим отново“. Може би следващия път някъде в Гърция. Обича те твоят Малък вълк. Балша Деспотович."

