Ученици и деца от Шумен се включиха в турнир по футбол за Купата на кмета

Отбори от училища и детски градини от Шумен участват в тазгодишното издание на футболния турнир „Купата на кмета“, който започна на ученическия стадион в града. Първи в турнира, на двете по-малки игрища на стадиона, излязоха отборите, съставени от ученици от първи до четвърти клас, разпределени в две групи.

В първата са тимовете на Средно училище „Сава Доброплодни“, Начално училище „Илия Р. Блъсков“ и Второ основно училище „Д-р Петър Берон“, което постигна две победи, видя репортер на БТА. В другата група са отборите на Начално училище „Княз Борис Първи”, Средно училище „Йоан Екзарх Български“ и Трето основно училище „Димитър Благоев“. Победителите от двете групи ще играят финален мач за Купата на кмета.

Малко по-късно днес на стадиона ще започнат мачовете за отборите, съставени от ученици от пети до седми клас, а от 17:00 часа ще играят детските градини, уточниха за БТА от пресцентъра на общинската администрация.