Боримиров: Работим по проекта за новия стадион

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров поясни, че в петък (22 май) в публичния регистър е подадено заявление за издаване на виза за проектиране на нов стадион. Днес от клуба поднесоха цветя в градинката на Могилката в центъра на София по случай 112-годишнина от създаването на клуба.

Левски поднесе цветя на Могилката

"Работим по проекта и по това, което Наско Сираков каза предишната седмица. Стараем се по всякакъв начин да радваме нашите фенове, защото те го заслужават. През годините те са доказали, че без тяхната помощ, по съвсем различен начин ще изглеждаме", сподели Боримиров пред БНТ.