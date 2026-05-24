Левски е на 112!

Една от родните спортни институции - Левски, отбелязва голям празник в днешния 24 май. “Сините” празнуват своя рожден ден номер 112, а за първи път от много години столичани посрещат специалния ден без наличието на тъмните облаци пред себе си. Дори не само това. Само преди три седмици Левски завоюва своята рекордна 27-а шампионска титла, намира се в преходен етап на смяната на собствеността от Наско Сираков към Атанас Бостанджиев, вече бяха представени намеренията за изграждането на реновиран стадион “Георги Аспарухов”, а представителният отбор брои дните до завръщането си в Шампионската лига, където за последно игра през сезон 2009/2010.

Така “синият” клуб се завърна в лоното на историческите грандове, които не само си спомнят славното минало, но и гледат напред към нови успехи.

Което, разбира се, е амбициозна задача, тъй като Левски остава еталон във футболната история на България. Столичани са отборът, който най-много пъти е вдигал Националната купа - общо 27 (13 Купи на България, 13 Купи на Съветската армия, 1 Купа Царска купа), както и със своите 27 шампионски титли отстъпват единствено на другия софийски гранд ЦСКА.

В международен план Левски още през ХХ век се превръща в една от марките на родния футбол зад граница с достигането общо четири пъти до фазата на 1/4-финалите на турнирите на УЕФА - три пъти в Купата на носителите на купи, както и веднъж в Купата на УЕФА. През новия век пък “сините” стигнаха до нов исторически 1/4-финал в Купата на УЕФА при много по-сложна парадигма от предварителни кръгове, групова фаза и директни елиминации. Така през 2006 г. Левски стана първият и към момента единствен роден отбор, който елиминира два съперника в етапа след групите на някой от европейските клубни турнири, а само няколко месеца по-късно стана и българският дебютант, преминал успешно квалификациите на Шампионската лига.

Сега Левски прекрачва прага на поредната година в историята си с надеждата за нови успехи, както на родна, така и на европейска сцена.