  3. Люксембург с нов шампион, който изравни постижение на Лудогорец

  • 24 май 2026 | 00:43
Люксембург има нов шампион, след като отборът на Бисен вдигна дебютната си титла. В последния кръг от сезона на местната Национална дивизия тимът победи с минималното 1:0 Диферданж. Двубоят се оказа пряк сблъсък за първото място, след като Бисен изоставаше с три точки преди началото на първия кръг, а попадението на Луис Мараси изравни двата отбора, като Бисен се окичи със златото заради по-добрата си голова разлика.

С триумфа си Бисен изравни постижение на Лудогорец. До този момент „орлите“ бяха единственият отбор в Европа, който в последователни сезони печели промоция от трета във втора лига, след това от втора в първа и веднага след това става шампион, като сега вече Старият континент има втори такъв клуб. Интересното е, че преди 14 години Лудогорец стана почти по абсолютно същия начин шампион, след като грабна дебютната си титла в последния кръг на сезон 2011/2012. Тогава разградчани влязоха след 29 изиграни срещи в битката за трофея от тогавашната "А" група (прешественикът на efbet Лига) с 67 точки - на две зад лидера ЦСКА, който трябваше да приемат в директен мач на "Лудогорец Арена" (днешната "Хювефарма Арена"). Така лудогорци се нуждаеха от задължителна победа, която също изковаха с минималното 1:0 и започна 14-годишната им доминация. Дали същият сценарий ще се повтори и във Великото херцогство, тепърва предстои да разберем.

СНИМКА: Mental.lu// FACEBOOK

Хеттрик на Хари Кейн разплака Щутгарт и донесе 14-ти дубъл на Байерн

Миланов се появи от пейката в последния мач на Динамо от плейофите

Ла Лига завърши драматично - ясни са евроучастниците и изпадащите

Реал Мадрид сложи край на мъката във вечерта на сбогуванията

Валенсия с пълен обрат срещу Барселона, Левандовски се прости с феновете с гол и сълзи

Отборът на Рупанов се класира за ШЛ, българи закриха сезона в Полша с равен

