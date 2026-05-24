  Sportal.bg
  Еспаньол
  Еспаньол и Реал Сосиедад поделиха точките

  • 24 май 2026 | 00:37
Еспаньол и Реал Сосиедад завършиха наравно 1:1 в мач от последния 38-и кръг на Ла Лига. Гостите поведоха с попадение на Ори Оскарсон (29’) през първата част, но “папагалчетата” успяха да извоюват равенството с гол на Роберто Фернандес (63’). Домакините успяха да затвърдят добрите си игри в последните седмици и в крайна сметка успяха да се спасят.

Домакините започнаха по-силно двубоя в търсене на важно попадение, което да им даде повече спокойствие в битката за оцеляване. Роберто Фернандес направи сериозен пропуск. Гостите отговориха с няколко не лоши атаки и в крайна сметка Ори Оскарсон при втория си опит се възползва от добро подаване на Серхио Гомес и реализира. Домакините успяха да отбележат в 54-ата минута чрез Тайрийс Долън, но след намеса на ВАР се оказа, че попадението е отменено поради нарушение в атаката.

Все пак равенството бе оформено в 65-ата минута, когато Пепе Мия демонстрира отличен поглед и намери Фернандес, а той хладнокръвно реализира. По този начин двата тима събраха по 46 точки и завършиха съответно Реал Сосиедад десети, а Еспаньол единайсти в крайното подреждане.

Снимки: Gettyimages

