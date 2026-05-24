Селта пак ще слуша химна на Лига Европа

За втори пореден сезон Селта ще играе в Лига Европа, след като отстъпи в класирането единствено на бъдещите участници в Шампионската лига. След 1:0 над Севиля в среща от последния кръг на Ла Лига тимът финишира шести, не давайки възможност на преследващия го Хетафе.

По принцип домакините се нуждаеха само от точка, за да си гарантират шестата позиция, но те все пак спечелиха. Голът на успеха беше реализиран от Илаиш Мориба след причудлива парабола в 51-вата минута.

Севиля посрещна края на сезона само на точка от изпадащите, но пък си беше гарантирал оцеляването още в миналия кръг.